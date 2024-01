Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Freitagnachmittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 155,00 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte um 15:45 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 155,00 EUR. In der Spitze büßte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 154,00 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 155,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.367 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,60 EUR) erklomm das Papier am 09.01.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Kursplus von 11,35 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.09.2023 bei 145,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 6,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfeiffer Vacuum-Aktie wird bei 133,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfeiffer Vacuum am 02.11.2023. In Sachen EPS wurden 2,11 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfeiffer Vacuum 2,43 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 241,11 EUR gegenüber 228,08 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 26.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Pfeiffer Vacuum veröffentlicht werden. Pfeiffer Vacuum dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 8,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

