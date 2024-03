Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Nachmittag tiefer

So bewegt sich Pfeiffer Vacuum

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 156,40 EUR ab.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 156,40 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 156,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 156,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 347 Pfeiffer Vacuum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 167,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,78 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2023 bei 145,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Pfeiffer Vacuum-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,098 EUR belaufen. Analysten bewerten die Pfeiffer Vacuum-Aktie im Durchschnitt mit 133,00 EUR.

Am 02.11.2023 hat Pfeiffer Vacuum die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,11 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfeiffer Vacuum noch ein Gewinn pro Aktie von 2,43 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent auf 241,11 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 228,08 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Pfeiffer Vacuum am 26.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,13 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie.

