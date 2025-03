Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittwochnachmittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Pfeiffer Vacuum-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 155,20 EUR nach oben.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:42 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 155,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 156,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 153,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.978 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Am 12.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 161,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 4,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 149,40 EUR am 12.09.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Verlust von 3,74 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Pfeiffer Vacuum-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,060 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Pfeiffer Vacuum 7,32 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Es stand ein EPS von 1,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfeiffer Vacuum noch ein Gewinn pro Aktie von 2,11 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 241,11 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 218,43 Mio. EUR.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,04 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie.

