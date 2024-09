Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Pfeiffer Vacuum-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 151,60 EUR.

Das Papier von Pfeiffer Vacuum befand sich um 15:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 151,60 EUR ab. In der Spitze büßte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 150,80 EUR ein. Bei 151,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Pfeiffer Vacuum-Aktie belief sich zuletzt auf 5.009 Aktien.

Am 11.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 161,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 6,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2023 bei 145,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie 4,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 133,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024 vor. In Sachen EPS wurden 1,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfeiffer Vacuum 1,72 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 218,43 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 243,65 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfeiffer Vacuum einen Gewinn von 9,60 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

