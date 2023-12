Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Vormittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 150,40 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 150,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 150,40 EUR. Bei 151,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Pfeiffer Vacuum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 310 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2022 bei 175,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,49 Prozent hinzugewinnen. Am 26.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 145,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie 3,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 133,00 EUR an.

Am 02.11.2023 hat Pfeiffer Vacuum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,11 EUR, nach 2,43 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 241,11 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 228,08 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Pfeiffer Vacuum wird am 26.03.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfeiffer Vacuum im Jahr 2022 8,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

