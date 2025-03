Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 155,80 EUR zu.

Um 09:02 Uhr ging es für das Pfeiffer Vacuum-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 155,80 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zog in der Spitze bis auf 155,80 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 155,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Am 12.06.2024 markierte das Papier bei 161,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfeiffer Vacuum-Aktie derzeit noch 3,72 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (149,40 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Nachdem Pfeiffer Vacuum seine Aktionäre 2023 mit 7,32 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR je Aktie ausschütten.

Am 25.04.2024 legte Pfeiffer Vacuum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 1,66 EUR. Im letzten Jahr hatte Pfeiffer Vacuum einen Gewinn von 2,11 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Pfeiffer Vacuum mit einem Umsatz von insgesamt 218,43 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,41 Prozent verringert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,04 EUR je Aktie in den Pfeiffer Vacuum-Büchern.

