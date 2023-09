Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum schiebt sich am Mittag vor

Pfeiffer Vacuum im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Das Papier von Pfeiffer Vacuum konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 147,80 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:39 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 147,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 148,00 EUR. Bei 146,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 881 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Am 21.11.2022 markierte das Papier bei 177,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,89 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2022 (120,80 EUR). Mit einem Kursverlust von 18,27 Prozent würde die Pfeiffer Vacuum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie aus.

Pfeiffer Vacuum veröffentlichte am 03.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,43 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfeiffer Vacuum 1,85 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 228,08 EUR, während im Vorjahreszeitraum 184,10 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Pfeiffer Vacuum-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Pfeiffer Vacuum möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 8,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

