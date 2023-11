Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Montagnachmittag schwächer

Blick auf Pfeiffer Vacuum-Kurs

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 151,40 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:43 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 151,40 EUR. In der Spitze büßte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 151,40 EUR ein. Bei 151,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.745 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Am 21.11.2022 markierte das Papier bei 177,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 136,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie 11,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 133,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfeiffer Vacuum am 03.11.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,43 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,43 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 228,08 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 228,08 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte Pfeiffer Vacuum Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Pfeiffer Vacuum-Gewinn in Höhe von 8,72 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie fester: Pfeiffer Vacuum stockt Umsatzausblick auf

SDAX aktuell: So performt der SDAX am Mittag

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zum Start zu