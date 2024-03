Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Nachmittag nahezu unbewegt

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 156,60 EUR.

Anleger zeigten sich um 13:17 Uhr bei der Pfeiffer Vacuum-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 156,60 EUR. Bei 156,60 EUR erreichte die Pfeiffer Vacuum-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der Pfeiffer Vacuum-Aktie ging bis auf 156,20 EUR. Mit einem Wert von 156,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 537 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Bei einem Wert von 167,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfeiffer Vacuum-Aktie 6,64 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2023 (145,00 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,098 EUR. Im Vorjahr erhielten Pfeiffer Vacuum-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Am 02.11.2023 legte Pfeiffer Vacuum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,11 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,43 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 241,11 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pfeiffer Vacuum einen Umsatz von 228,08 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Pfeiffer Vacuum am 26.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfeiffer Vacuum-Aktie in Höhe von 8,13 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Start im Plus

Hot Stocks heute: Im Apple Short Trade Gewinne mitnehmen - Pfeiffer Vacuum mit Garantie-Dividende

Schwacher Handel: SDAX fällt letztendlich zurück