Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Zuletzt konnte die Aktie von Pfeiffer Vacuum zulegen und verteuerte sich in der BTE-Sitzung um 0,2 Prozent auf 156,50 EUR.

Das Papier von Pfeiffer Vacuum legte um 09:10 Uhr zu und stieg im BTE-Handel um 0,2 Prozent auf 156,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bisher bei 156,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 156,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 158,20 EUR erreichte der Titel am 18.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.09.2023 bei 148,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 5,43 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Pfeiffer Vacuum-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,098 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie aus.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,11 EUR, nach 2,43 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 241,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 228,08 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 26.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.03.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfeiffer Vacuum im Jahr 2023 8,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Start im Plus

Hot Stocks heute: Im Apple Short Trade Gewinne mitnehmen - Pfeiffer Vacuum mit Garantie-Dividende

Schwacher Handel: SDAX fällt letztendlich zurück