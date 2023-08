Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum büßt am Montagnachmittag ein

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfeiffer Vacuum nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 150,00 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:38 Uhr um 0,4 Prozent auf 150,00 EUR ab. Der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 150,00 EUR nach. Mit einem Wert von 150,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 899 Pfeiffer Vacuum-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 21.11.2022 auf bis zu 177,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,13 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2022 Kursverluste bis auf 120,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 133,00 EUR an.

Pfeiffer Vacuum gewährte am 03.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,43 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,85 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 228,08 EUR gegenüber 184,10 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Pfeiffer Vacuum am 02.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Pfeiffer Vacuum-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 05.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 7,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

