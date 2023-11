Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 150,00 EUR ab.

Um 15:43 Uhr rutschte die Pfeiffer Vacuum-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 150,00 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 150,00 EUR. Bei 151,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 1.605 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Am 21.11.2022 markierte das Papier bei 177,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfeiffer Vacuum-Aktie derzeit noch 18,13 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 145,00 EUR am 26.09.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie aus.

Am 03.11.2022 äußerte sich Pfeiffer Vacuum zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,43 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 228,08 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 228,08 EUR gelegen.

Die Pfeiffer Vacuum-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.03.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Pfeiffer Vacuum im Jahr 2022 8,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie fester: Pfeiffer Vacuum stockt Umsatzausblick auf

SDAX aktuell: So performt der SDAX am Mittag

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zum Start zu