Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittag mit angezogener Handbremse

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Mit einem Wert von 151,80 EUR bewegte sich die Pfeiffer Vacuum-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 10:59 Uhr bei 151,80 EUR. In der Spitze legte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 152,00 EUR zu. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie sank bis auf 151,60 EUR. Bei 152,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 878 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2022 bei 175,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfeiffer Vacuum-Aktie derzeit noch 15,42 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 145,00 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,48 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 133,00 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfeiffer Vacuum am 02.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,11 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 228,08 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 241,11 EUR ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Pfeiffer Vacuum wird am 26.03.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfeiffer Vacuum-Aktie in Höhe von 8,72 EUR im Jahr 2022 aus.

