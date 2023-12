Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 151,80 EUR.

Mit einem Wert von 151,80 EUR bewegte sich die Pfeiffer Vacuum-Aktie um 15:45 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zog in der Spitze bis auf 152,00 EUR an. Bei 151,60 EUR markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 152,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 1.269 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 175,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.12.2022 erreicht. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 13,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 145,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfeiffer Vacuum-Aktie derzeit noch 4,48 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 133,00 EUR.

Pfeiffer Vacuum gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,11 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfeiffer Vacuum ein EPS von 2,43 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Pfeiffer Vacuum mit einem Umsatz von insgesamt 241,11 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 228,08 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,72 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 26.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Pfeiffer Vacuum im Jahr 2022 8,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

