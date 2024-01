Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum gewinnt am Vormittag an Boden

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 155,60 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 08:00 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 155,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 155,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 155,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 50 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,20 EUR an. Mit einem Zuwachs von 10,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 145,20 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfeiffer Vacuum-Aktie derzeit noch 6,68 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 133,00 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie an.

Am 02.11.2023 lud Pfeiffer Vacuum zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 2,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 241,11 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 228,08 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.03.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Pfeiffer Vacuum möglicherweise am 27.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Pfeiffer Vacuum-Gewinn für das Jahr 2022 auf 8,72 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

