Pfeiffer Vacuum Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Pfeiffer Vacuum

Um 11:36 Uhr fiel die Pfeiffer Vacuum-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 158,20 EUR ab. Der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 157,00 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 158,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.844 Pfeiffer Vacuum-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.03.2022 bei 192,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,60 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2022 bei 120,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 140,00 EUR.

Pfeiffer Vacuum gewährte am 03.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,43 EUR gegenüber 1,85 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Pfeiffer Vacuum 228,08 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 184,10 EUR erwirtschaftet worden.

Am 21.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Pfeiffer Vacuum veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 28.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfeiffer Vacuum im Jahr 2022 8,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie fester: Pfeiffer Vacuum steigert Investitionen und streicht Dividende zusammen

Pfeiffer Vacuum-Aktie tiefer: Pfeiffer Vacuum verfehlt beim operativen Ergebnis Prognose

Pfeiffer Vacuum-Aktie im Plus: Umsatzprognose erhöht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfeiffer Vacuum AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum