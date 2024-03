Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Freitagmittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Zuletzt fiel die Pfeiffer Vacuum-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 156,40 EUR ab.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie gab im XETRA-Handel um 10:02 Uhr um 0,1 Prozent auf 156,40 EUR nach. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie gab in der Spitze bis auf 156,40 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 156,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 242 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.03.2023 bei 167,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,78 Prozent. Am 27.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 145,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Pfeiffer Vacuum-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,098 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Pfeiffer Vacuum 0,110 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 133,00 EUR.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,11 EUR gegenüber 2,43 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 241,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 228,08 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Pfeiffer Vacuum am 26.03.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Pfeiffer Vacuum-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,13 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

