Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Montagnachmittag stabil

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 155,80 EUR an der Tafel.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie bewegte sich um 15:44 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 155,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie sogar auf 155,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 155,20 EUR. Bei 155,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 903 Pfeiffer Vacuum-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 159,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 145,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie 6,93 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2022 0,110 EUR an Pfeiffer Vacuum-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,098 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 133,00 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfeiffer Vacuum am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,11 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Pfeiffer Vacuum 2,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 241,11 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 228,08 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Pfeiffer Vacuum wird am 25.04.2024 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

