Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Pfeiffer Vacuum im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 153,80 EUR.

Um 15:46 Uhr ging es für das Pfeiffer Vacuum-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 153,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 154,20 EUR. Bei 153,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 2.064 Pfeiffer Vacuum-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 161,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.06.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 147,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 3,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 25.04.2024 lud Pfeiffer Vacuum zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es stand ein EPS von 1,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfeiffer Vacuum noch ein Gewinn pro Aktie von 2,11 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,41 Prozent auf 218,43 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 241,11 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung

Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester