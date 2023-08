Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 149,80 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:36 Uhr um 0,1 Prozent auf 149,80 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Pfeiffer Vacuum-Aktie ging bis auf 149,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 150,00 EUR. Bisher wurden heute 6.280 Pfeiffer Vacuum-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.11.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,29 Prozent. Bei 120,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 19,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Pfeiffer Vacuum-Aktie im Durchschnitt mit 133,00 EUR.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,89 Prozent auf 228,08 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 184,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Pfeiffer Vacuum im Jahr 2023 7,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

