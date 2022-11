Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Vormittag mit KursVerlusten

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 170,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 170,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 170,60 EUR. Von der Pfeiffer Vacuum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 624 Stück gehandelt.

Bei 226,00 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.09.2022 bei 120,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Verlust von 40,89 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfeiffer Vacuum am 04.11.2021. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,85 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 184,10 EUR im Vergleich zu 184,10 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.03.2023 erfolgen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Pfeiffer Vacuum-Gewinn in Höhe von 8,78 EUR je Aktie aus.

