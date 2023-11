Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Nachmittag mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Der Pfeiffer Vacuum-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 150,20 EUR.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 150,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 149,80 EUR. Bei 150,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 698 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,20 EUR) erklomm das Papier am 21.11.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,98 Prozent. Bei einem Wert von 145,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie 3,46 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 133,00 EUR aus.

Pfeiffer Vacuum gewährte am 03.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Pfeiffer Vacuum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 228,08 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 228,08 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 28.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfeiffer Vacuum einen Gewinn von 8,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

