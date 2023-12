Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum zieht am Nachmittag an

Aktienentwicklung

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 152,00 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfeiffer Vacuum nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:41 Uhr 0,3 Prozent auf 152,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 152,20 EUR. Bei 151,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Pfeiffer Vacuum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.567 Stück gehandelt.

Am 13.12.2022 markierte das Papier bei 175,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfeiffer Vacuum-Aktie 15,26 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2023 auf bis zu 145,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 133,00 EUR.

Pfeiffer Vacuum gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,11 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,43 EUR je Aktie vermeldet. Pfeiffer Vacuum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 241,11 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 228,08 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.03.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Pfeiffer Vacuum rechnen Experten am 27.03.2025.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,72 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie belaufen.

