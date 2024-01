Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittag im Plus

Pfeiffer Vacuum im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Das Papier von Pfeiffer Vacuum konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 157,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Pfeiffer Vacuum-Papiere um 11:26 Uhr 1,0 Prozent. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 157,40 EUR. Bei 155,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 865 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Am 09.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,60 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie. Am 26.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 145,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie aus.

Pfeiffer Vacuum gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,43 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 241,11 EUR im Vergleich zu 228,08 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Pfeiffer Vacuum am 26.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Pfeiffer Vacuum möglicherweise am 27.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,72 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Hot Stocks heute: Im Apple Short Trade Gewinne mitnehmen - Pfeiffer Vacuum mit Garantie-Dividende

Schwacher Handel: SDAX fällt letztendlich zurück

SDAX-Handel aktuell: SDAX am Mittwochnachmittag mit Abgaben