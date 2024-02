Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Pfeiffer Vacuum im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Pfeiffer Vacuum. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 155,80 EUR zu.

Das Papier von Pfeiffer Vacuum konnte um 09:13 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 155,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie sogar auf 155,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 155,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 204 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 167,20 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,32 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2023 (145,00 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,93 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Pfeiffer Vacuum-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,104 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Pfeiffer Vacuum 0,110 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 133,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfeiffer Vacuum am 02.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,11 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 241,11 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pfeiffer Vacuum einen Umsatz von 228,08 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Pfeiffer Vacuum am 26.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfeiffer Vacuum im Jahr 2023 7,86 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

