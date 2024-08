Pfeiffer Vacuum Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Pfeiffer Vacuum

Pfeiffer Vacuum im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Pfeiffer Vacuum-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 153,00 EUR.

Die Aktie verlor um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 153,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 153,00 EUR. Bei 153,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 2 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.06.2024 bei 161,60 EUR. Gewinne von 5,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 145,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfeiffer Vacuum-Aktie wird bei 133,00 EUR angegeben.

Pfeiffer Vacuum gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,66 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,72 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 218,43 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 243,65 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2024 erfolgen.

