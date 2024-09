Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Montagnachmittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 150,40 EUR zeigte sich die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Wert von 150,40 EUR bewegte sich die Pfeiffer Vacuum-Aktie um 15:43 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 151,20 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bisher bei 150,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 151,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 948 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Am 11.06.2024 markierte das Papier bei 161,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie somit 6,93 Prozent niedriger. Am 27.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 145,00 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 3,59 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 133,00 EUR.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 218,43 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 243,65 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Pfeiffer Vacuum am 05.11.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,60 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie belaufen.

