Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum büßt am Mittag ein

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfeiffer Vacuum nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,9 Prozent auf 172,00 EUR. In der Spitze fiel die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 171,00 EUR. Bei 172,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.747 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 226,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2021). Mit einem Zuwachs von 23,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 120,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie 42,38 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Am 04.11.2021 äußerte sich Pfeiffer Vacuum zu den Kennzahlen des am 30.09.2021 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,85 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfeiffer Vacuum 1,85 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 184,10 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 184,10 EUR erwirtschaftet worden.

Am 22.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 8,78 EUR je Aktie belaufen.

