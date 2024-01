Pfeiffer Vacuum Aktie News: Anleger schicken Pfeiffer Vacuum am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 157,80 EUR.

Die Aktie verlor um 11:18 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 157,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bisher bei 157,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 158,00 EUR. Zuletzt wechselten 840 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 172,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2023). Gewinne von 9,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2023 Kursverluste bis auf 145,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,11 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 133,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfeiffer Vacuum am 02.11.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,11 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,43 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Pfeiffer Vacuum im vergangenen Quartal 241,11 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfeiffer Vacuum 228,08 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 26.03.2024 dürfte Pfeiffer Vacuum Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Pfeiffer Vacuum-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

In der Pfeiffer Vacuum-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 8,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

