Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Vormittag nahe Nulllinie

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 158,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie um 09:00 Uhr im XETRA-Handel bei 158,00 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 158,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 158,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 158,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 177 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Bei 172,40 EUR erreichte der Titel am 10.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,11 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 145,00 EUR am 26.09.2023. Mit Abgaben von 8,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 133,00 EUR.

Am 02.11.2023 hat Pfeiffer Vacuum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Pfeiffer Vacuum mit einem Umsatz von insgesamt 241,11 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 228,08 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,72 Prozent gesteigert.

Pfeiffer Vacuum dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 26.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Pfeiffer Vacuum-Gewinn in Höhe von 8,72 EUR je Aktie aus.

