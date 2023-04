Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum zieht am Montagmittag an

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie konnte um 17:35 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 150,60 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie legte bis auf 151,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 150,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Pfeiffer Vacuum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.744 Stück gehandelt.

Am 22.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 178,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 15,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,80 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 24,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 133,00 EUR.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,43 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfeiffer Vacuum 1,85 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 228,08 EUR – ein Plus von 23,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfeiffer Vacuum 184,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Pfeiffer Vacuum dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 02.05.2024 dürfte Pfeiffer Vacuum die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 7,67 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie.

