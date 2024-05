Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Freitagnachmittag behauptet

Blick auf Pfeiffer Vacuum-Kurs

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 154,20 EUR.

Bei der Pfeiffer Vacuum-Aktie ließ sich um 15:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 154,20 EUR. Bei 154,40 EUR markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 153,80 EUR ab. Bei 154,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfeiffer Vacuum-Aktien beläuft sich auf 713 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 15.02.2024 auf bis zu 159,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 145,00 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,97 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,098 EUR. Im Vorjahr hatte Pfeiffer Vacuum 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 133,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024 vor. Es stand ein EPS von 1,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfeiffer Vacuum noch ein Gewinn pro Aktie von 2,00 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,93 Prozent auf 218,43 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 248,02 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2024 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfeiffer Vacuum einen Gewinn von 9,60 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vaccum-Aktie fester: Pfeiffer Vacuum steigert Umsatz leicht - Investitionen drücken auf Ergebnis

SDAX aktuell: SDAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus

Pfeiffer Vacuum-Aktie schwächelt: Pfeiffer Vacuum-Chefin geht überraschend