Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittag mit angezogener Handbremse

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Bei der Pfeiffer Vacuum-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 149,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zeigte sich um 09:45 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 149,60 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 150,80 EUR. Der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 149,60 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 150,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 169 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Am 21.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,20 EUR. 18,45 Prozent Plus fehlen der Pfeiffer Vacuum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,80 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie 19,25 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfeiffer Vacuum am 03.11.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,43 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,89 Prozent auf 228,08 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 184,10 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Pfeiffer Vacuum Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 05.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 7,42 EUR je Aktie in den Pfeiffer Vacuum-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie sinkt: Pfeiffer Vacuum steigert Umsatz - Gewinn dennoch rückläufig

Pfeiffer Vacuum-Aktie rot: Betriebsergebnis steigt nur leicht

Pfeiffer Vacuum-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im März