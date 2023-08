Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Nachmittag tiefer

Pfeiffer Vacuum im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 149,40 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfeiffer Vacuum nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:35 Uhr 0,1 Prozent auf 149,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 148,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 150,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfeiffer Vacuum-Aktien beläuft sich auf 4.559 Stück.

Am 21.11.2022 markierte das Papier bei 177,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2022 bei 120,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 133,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfeiffer Vacuum am 03.11.2022. Das EPS lag bei 2,43 EUR. Im letzten Jahr hatte Pfeiffer Vacuum einen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 228,08 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 184,10 EUR umgesetzt.

Pfeiffer Vacuum dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Pfeiffer Vacuum.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 7,42 EUR je Aktie in den Pfeiffer Vacuum-Büchern.

