Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Vormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Das Papier von Pfeiffer Vacuum gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 150,00 EUR abwärts.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 150,00 EUR. Der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 150,00 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 150,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfeiffer Vacuum-Aktien beläuft sich auf 13 Stück.

Bei 177,20 EUR markierte der Titel am 21.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 18,13 Prozent Plus fehlen der Pfeiffer Vacuum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 145,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Verlust von 3,33 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 133,00 EUR.

Pfeiffer Vacuum veröffentlichte am 03.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,43 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 228,08 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 228,08 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.03.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 8,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

