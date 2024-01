Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Vormittag auf grünem Terrain

Kurs der Pfeiffer Vacuum

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 157,00 EUR zu.

Um 09:00 Uhr sprang die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 157,00 EUR zu. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 157,40 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 157,40 EUR. Der Tagesumsatz der Pfeiffer Vacuum-Aktie belief sich zuletzt auf 48 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 171,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2023 erreicht. 9,43 Prozent Plus fehlen der Pfeiffer Vacuum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 145,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 7,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 133,00 EUR.

Am 02.11.2023 hat Pfeiffer Vacuum die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Pfeiffer Vacuum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 241,11 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 228,08 EUR erwirtschaftet worden waren.

Pfeiffer Vacuum wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 26.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Pfeiffer Vacuum rechnen Experten am 27.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Pfeiffer Vacuum im Jahr 2022 8,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

