Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Um 09:04 Uhr stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 151,00 EUR. Bei 151,60 EUR markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 150,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.310 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Am 22.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 178,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 15,26 Prozent Plus fehlen der Pfeiffer Vacuum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2022 bei 120,80 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie 25,00 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie aus.

Am 03.11.2022 hat Pfeiffer Vacuum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,43 EUR, nach 1,85 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 228,08 EUR, während im Vorjahreszeitraum 184,10 EUR ausgewiesen worden waren.

Pfeiffer Vacuum wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Pfeiffer Vacuum-Anleger Experten zufolge am 02.05.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfeiffer Vacuum im Jahr 2023 7,67 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

