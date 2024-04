Pfeiffer Vacuum Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Pfeiffer Vacuum

Aktie im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Pfeiffer Vacuum-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 154,80 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte um 15:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 154,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Pfeiffer Vacuum-Aktie ging bis auf 154,80 EUR. Bei 155,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Pfeiffer Vacuum-Aktie belief sich zuletzt auf 558 Aktien.

Am 15.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 159,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 2,71 Prozent Plus fehlen der Pfeiffer Vacuum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2023 bei 145,00 EUR. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 6,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,098 EUR. Im Vorjahr erhielten Pfeiffer Vacuum-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Pfeiffer Vacuum-Aktie im Durchschnitt mit 133,00 EUR.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,11 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,43 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Pfeiffer Vacuum 241,11 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 228,08 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 25.04.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfeiffer Vacuum einen Gewinn von 8,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

