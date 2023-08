Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Pfeiffer Vacuum im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 149,00 EUR zeigte sich die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie um 11:47 Uhr im XETRA-Handel bei 149,00 EUR. In der Spitze legte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 149,00 EUR zu. In der Spitze büßte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 148,20 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 148,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.655 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Bei 177,20 EUR erreichte der Titel am 21.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,93 Prozent. Am 24.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,80 EUR ab. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 23,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 133,00 EUR.

Am 03.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,43 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 228,08 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,10 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Pfeiffer Vacuum Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Pfeiffer Vacuum-Gewinn in Höhe von 7,42 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie sinkt: Pfeiffer Vacuum steigert Umsatz - Gewinn dennoch rückläufig

Pfeiffer Vacuum-Aktie rot: Betriebsergebnis steigt nur leicht

Pfeiffer Vacuum-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im März