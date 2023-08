Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Freitagvormittag schwächer

Pfeiffer Vacuum im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Zuletzt fiel die Pfeiffer Vacuum-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 148,40 EUR ab.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie gab im Tradegate-Handel um 08:58 Uhr um 0,8 Prozent auf 148,40 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Pfeiffer Vacuum-Aktie ging bis auf 148,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 148,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,20 EUR erreichte der Titel am 30.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 120,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,60 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 133,00 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie aus.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,43 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfeiffer Vacuum 1,85 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 228,08 EUR umgesetzt, gegenüber 184,10 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 7,42 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie.

