Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Pfeiffer Vacuum-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 152,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfeiffer Vacuum nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:29 Uhr 0,3 Prozent auf 152,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 153,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 152,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.984 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2022 bei 175,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Kursplus von 14,66 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2023 bei 145,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 133,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfeiffer Vacuum am 02.11.2023 vor. Es stand ein EPS von 2,11 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfeiffer Vacuum noch ein Gewinn pro Aktie von 2,43 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 241,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 228,08 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.03.2024 dürfte Pfeiffer Vacuum Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

In der Pfeiffer Vacuum-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 8,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

