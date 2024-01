Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Pfeiffer Vacuum. Im XETRA-Handel gewannen die Pfeiffer Vacuum-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 09:00 Uhr konnte die Aktie von Pfeiffer Vacuum zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 157,60 EUR. Bei 157,60 EUR erreichte die Pfeiffer Vacuum-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 157,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.01.2023 bei 171,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 8,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2023 Kursverluste bis auf 145,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie 7,99 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 133,00 EUR.

Am 02.11.2023 hat Pfeiffer Vacuum die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,11 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfeiffer Vacuum 2,43 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 241,11 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 228,08 EUR umgesetzt worden waren.

Pfeiffer Vacuum dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 26.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Pfeiffer Vacuum im Jahr 2022 8,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Hot Stocks heute: Im Apple Short Trade Gewinne mitnehmen - Pfeiffer Vacuum mit Garantie-Dividende

Schwacher Handel: SDAX fällt letztendlich zurück

SDAX-Handel aktuell: SDAX am Mittwochnachmittag mit Abgaben