Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Nachmittag behauptet

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Pfeiffer Vacuum-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 155,40 EUR.

Mit einem Wert von 155,40 EUR bewegte sich die Pfeiffer Vacuum-Aktie um 15:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie sogar auf 156,00 EUR. Im Tief verlor die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 155,40 EUR. Bei 155,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.307 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 167,00 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie somit 6,95 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2023 bei 145,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,69 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,104 EUR. Im Vorjahr hatte Pfeiffer Vacuum 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Am 02.11.2023 legte Pfeiffer Vacuum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,11 EUR gegenüber 2,43 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 241,11 EUR – ein Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfeiffer Vacuum 228,08 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 26.03.2024 dürfte Pfeiffer Vacuum Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.03.2025 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,86 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

