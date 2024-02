Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Vormittag im Aufwind

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 156,00 EUR zu.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:01 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 156,00 EUR. In der Spitze legte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 156,00 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 155,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 150 Pfeiffer Vacuum-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.03.2023 bei 167,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfeiffer Vacuum-Aktie. Bei 145,00 EUR fiel das Papier am 27.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Pfeiffer Vacuum-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,104 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 133,00 EUR aus.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,11 EUR. Im letzten Jahr hatte Pfeiffer Vacuum einen Gewinn von 2,43 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent auf 241,11 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 228,08 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Pfeiffer Vacuum am 26.03.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 27.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Pfeiffer Vacuum.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 7,86 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

