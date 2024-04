Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum verteidigt am Freitagvormittag Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 155,00 EUR.

Mit einem Kurs von 155,00 EUR zeigte sich die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie sogar auf 155,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 155,00 EUR. Bei 155,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 382 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Am 15.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 159,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie. Am 27.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 145,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfeiffer Vacuum-Aktie derzeit noch 6,45 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,098 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2022. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 133,00 EUR.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,11 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfeiffer Vacuum 2,43 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 241,11 EUR – ein Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfeiffer Vacuum 228,08 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 25.04.2024 erwartet.

Experten taxieren den Pfeiffer Vacuum-Gewinn für das Jahr 2023 auf 8,50 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie schwächelt: Pfeiffer Vacuum-Chefin geht überraschend

Freundlicher Handel: SDAX verbucht zum Start Gewinne

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Start im Plus