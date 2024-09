Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Vormittag höher

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Zuletzt konnte die Aktie von Pfeiffer Vacuum zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 150,80 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 150,80 EUR. Bei 151,00 EUR erreichte die Pfeiffer Vacuum-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 150,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 246 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.06.2024 bei 161,60 EUR. 7,16 Prozent Plus fehlen der Pfeiffer Vacuum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2023 bei 145,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 133,00 EUR an.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,66 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,72 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,35 Prozent auf 218,43 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 243,65 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Pfeiffer Vacuum am 05.11.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfeiffer Vacuum-Aktie in Höhe von 9,60 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung

Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester