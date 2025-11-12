Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittwochmittag mit Kurseinbußen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 156,20 EUR ab.
Die Pfeiffer Vacuum-Aktie wies um 11:45 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 156,20 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bisher bei 156,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 156,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 206 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 162,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 3,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 147,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 218,43 Mio. EUR, gegenüber 218,43 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
