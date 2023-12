Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Zuletzt stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 153,40 EUR.

Das Papier von Pfeiffer Vacuum legte um 15:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 153,40 EUR. In der Spitze legte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 153,60 EUR zu. Bei 152,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.922 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2022 auf bis zu 175,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfeiffer Vacuum-Aktie 14,21 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 145,00 EUR. Dieser Wert wurde am 26.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Verlust von 5,48 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 133,00 EUR an.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,11 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,43 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 241,11 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pfeiffer Vacuum 228,08 EUR umgesetzt.

Pfeiffer Vacuum dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 26.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

In der Pfeiffer Vacuum-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 8,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

