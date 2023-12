Pfeiffer Vacuum Aktie News: Anleger schicken Pfeiffer Vacuum am Vormittag ins Plus

Pfeiffer Vacuum im Blick

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfeiffer Vacuum nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 152,80 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie konnte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 152,80 EUR. Bei 152,80 EUR erreichte die Pfeiffer Vacuum-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 152,80 EUR. Bisher wurden heute 53 Pfeiffer Vacuum-Aktien gehandelt.

Am 13.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 175,20 EUR an. Mit einem Zuwachs von 14,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie 5,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 133,00 EUR an.

Am 02.11.2023 äußerte sich Pfeiffer Vacuum zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,11 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfeiffer Vacuum 2,43 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 241,11 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pfeiffer Vacuum einen Umsatz von 228,08 EUR eingefahren.

Am 26.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Pfeiffer Vacuum-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfeiffer Vacuum einen Gewinn von 8,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

November 2023: Experten empfehlen Pfeiffer Vacuum-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

SDAX aktuell: SDAX legt schlussendlich Turbo ein

Pfeiffer Vacuum-Aktie fester: Pfeiffer Vacuum stockt Umsatzausblick auf