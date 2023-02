Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Im XETRA-Handel kam die Pfeiffer Vacuum-Aktie um 09:22 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 165,00 EUR. Bei 165,00 EUR markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 165,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 165,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfeiffer Vacuum-Aktien beläuft sich auf 62 Stück.

Bei 192,00 EUR erreichte der Titel am 29.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfeiffer Vacuum-Aktie 14,06 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2022 (120,80 EUR). Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 36,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 140,00 EUR.

Am 03.11.2022 hat Pfeiffer Vacuum die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 228,08 EUR. Im Vorjahresviertel waren 184,10 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Pfeiffer Vacuum wird am 28.03.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der Pfeiffer Vacuum-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 28.03.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Pfeiffer Vacuum-Gewinn in Höhe von 8,54 EUR je Aktie aus.

